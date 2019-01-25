Иномарку сожгли возле дома владельца в Ростовской области



Ночью в Шахтах неизвестные подожгли автомобиль под окнами владельца. ЧП произошло 28 января около 23 часов в посёлке Артём на улице Татаркина.



Как сообщает DonDay Шахты, когда очевидцы увидели пылающий «Опель Кадет», они вызвали пожарных. Для тушения привлекались восемь спасателей и две единицы техники. Около 23:30 возгорание было полностью ликвидировано.



Причина пожара была установлена, оказалось, что это поджог. Во время происшествия ни один человек не пострадал. Причастных к ЧП разыскивают правоохранители.