Почти на сутки в Ростове-на-Дону отключат холодную воду

На нескольких улицах Ростова почти на сутки приостановят холодное водоснабжение. Об этом сообщили в «Ростовводоканале».Холодную воду отключат с 8 часов 4 июня до 7 часов 5 июня на отрезке от улицы Нариманова до улиц Бодрой, Евдокимова и переулка Мартовицкого. Кроме того, люди не смогут пользоваться водоснабжением в домах №№ 43, 43/1, 43/2, 43/4, 43/5, 41а, 41б, 45, 47, 49 на проспекте Нагибина.В ведомстве отмечают, что причиной отключений станут ремонтные работы на водопроводной линии по улице Нариманова, от переулка Марксистского до переулка Тбилисского.