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Холодная погода и дожди ожидаются в Ростове на этой неделе

Холодная погода и дожди ожидаются в Ростове на этой неделе
Похолодание и дожди прогнозируют синоптики на этой неделе в Ростове. Прогноз погоды с 27 сентября по 1 октября сообщили в ростовском отделении Росгидрометцентра.

В понедельник в донской столице ожидается солнечная погода. Днем столбики поднимутся до +17 градусов, дождей не прогнозируют. Ветер также будет умеренным, до 4 метров в секунду.

Во вторник погода испортится, и пойдет дождь. Осадки ожидаются и в среду, 29 сентября. Температура воздуха в оба дня будет колебаться в пределах +15...+16 градусов.

В четверг солнце снова выглянет из-за туч. Осадков не прогнозируется, а воздух прогреется до +14 градусов. Последний рабочий день недели также будет солнечным. В пятницу, 1 октября, столбики покажут +15 градусов, а тучи на небе если и будут, то дождей не ожидается.
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