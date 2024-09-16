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Губернатор Ростовской области: За сутки в регионе произошло почти 140 пожаров

Губернатор Ростовской области: За сутки в регионе произошло почти 140 пожаров
В Ростовской области 15 сентября произошло почти 140 пожаров, из которых 70 — ландшафтные. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Огонь повредил 30 строений, в том числе 13 жилых и садовых домов. Три лесных пожара в Аксайском, Каменском и Белокалитвинском районах потушили ближе к концу суток на общей площади 9,5 гектара.

– Сейчас пожарные продолжают тушение одного ландшафтного пожара в левобережной зоне Аксайского района. Пожар локализован, — поделился глава региона. — Всем жителям, утратившим имущество, будет оказана помощь.
Фото: Правительство РО
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