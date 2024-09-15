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Василий Голубев заявил о трех лесных пожарах в Ростовской области

Василий Голубев заявил о трех лесных пожарах в Ростовской области
В Ростовской области тушат еще три лесных пожара. Об этом сообщил глава региона в соцсетях.

— В области продолжают бороться с тремя лесными пожарами: в Аксайском, Красносулинском и Белокалитвинском районах. Общая площадь возгорания составляет 7,4 гектара, — сообщает Василий Голубев.

По состоянию на 20:00 пожарные зафиксировали 29 сгоревших строений, из них 13 — жилые дома. К счастью, обошлось без пострадавших и погибших.

Люди, лишившиеся жилья, получат необходимую помощь.

На данный момент в тушении пожаров задействованы более двух тысяч пожарных и 300 единиц техники.
Фото: соцсцети.
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