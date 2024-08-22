Губернатор Ростовской области возглавил совет Содружества «Донбасс»

Фото: правительство Ростовской области.

Главы четырех регионов утвердили совет Содружества «Донбасс». Такое решение приняли главы Ростовской, Воронежской областей, Луганской и Донецкой Народных Республик в ходе заседания. Председателем на ближайший год избрали Василия Голубева, губернатора Ростовской области.На мероприятии сформировали рабочие группы по 13 направлениям и обсудили вопрос развития научно-технологического потенциала субъектов.— Перспективы Содружества мы связываем с реализацией проектов в ряде отраслей: сельхозмашиностроении, авиастроении, радиоэлектронике, робототехнике, нефтехимии, станкостроении, текстильной, пищевой промышленности, туризме, креативных индустриях. Важно не забывать и про экологию, оздоровление Азовского моря, наших ключевых водных артерий — рек Дон, Северский Донец, — отметил Василий Голубев, открывая заседание. — Отдельные региональные программы по оздоровлению необходимо гармонизировать с планами и стратегией федерального уровня, и Содружество позволяет это сделать.Глава донского региона предложил уделить особое внимание комплексную развитию Азово-Черноморского кластера, морским путям, портовой инфраструктуре и увеличению внутренних грузоперевозок и туризма.Денис Пушилин, глава ДНР, считает, что межрегиональное взаимодействие становится все более важным фактором для каждого региона. Благодаря ему развивается производственная кооперация. Субъекты не конкурируют, а усиливают друг друга за счет разных групп товаров. Глава ЛНР Леонид Пасечник солидарен в вопросе новых возможностей сотрудничества. Регионы способны оказывать различную поддержку друг другу, что особенно важно для развития молодых республик Донбасса.По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, отдельного внимания заслуживает человеческий капитал и добрососедские отношения.— Мы должны помочь жителям наших регионов стать не просто соседями, а добрыми друзьями. И, наверное, это одна из наших главных задач. Здесь особое внимание нужно уделять взаимодействию молодых людей, начиная со школьников, студентов. Объединим усилия в этом, — предложил Александр Гусев.Вузам четырех регионов рекомендовано подумать о совместных образовательных программах по подготовке кадров для экономики.Содружество «Донбасс» появилось после подписания четырехстороннего соглашения в ноябре 2023 года. Главы ЛНР, ДНР, Воронежской и Ростовской областей объединились ради всестороннего развития и реализации совместных проектов.