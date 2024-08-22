Губернатор Ростовской области возглавил совет Содружества «Донбасс»
Главы четырех регионов утвердили совет Содружества «Донбасс». Такое решение приняли главы Ростовской, Воронежской областей, Луганской и Донецкой Народных Республик в ходе заседания. Председателем на ближайший год избрали Василия Голубева, губернатора Ростовской области.
На мероприятии сформировали рабочие группы по 13 направлениям и обсудили вопрос развития научно-технологического потенциала субъектов.
— Перспективы Содружества мы связываем с реализацией проектов в ряде отраслей: сельхозмашиностроении, авиастроении, радиоэлектронике, робототехнике, нефтехимии, станкостроении, текстильной, пищевой промышленности, туризме, креативных индустриях. Важно не забывать и про экологию, оздоровление Азовского моря, наших ключевых водных артерий — рек Дон, Северский Донец, — отметил Василий Голубев, открывая заседание. — Отдельные региональные программы по оздоровлению необходимо гармонизировать с планами и стратегией федерального уровня, и Содружество позволяет это сделать.
Глава донского региона предложил уделить особое внимание комплексную развитию Азово-Черноморского кластера, морским путям, портовой инфраструктуре и увеличению внутренних грузоперевозок и туризма.
Денис Пушилин, глава ДНР, считает, что межрегиональное взаимодействие становится все более важным фактором для каждого региона. Благодаря ему развивается производственная кооперация. Субъекты не конкурируют, а усиливают друг друга за счет разных групп товаров. Глава ЛНР Леонид Пасечник солидарен в вопросе новых возможностей сотрудничества. Регионы способны оказывать различную поддержку друг другу, что особенно важно для развития молодых республик Донбасса.
По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, отдельного внимания заслуживает человеческий капитал и добрососедские отношения.
— Мы должны помочь жителям наших регионов стать не просто соседями, а добрыми друзьями. И, наверное, это одна из наших главных задач. Здесь особое внимание нужно уделять взаимодействию молодых людей, начиная со школьников, студентов. Объединим усилия в этом, — предложил Александр Гусев.
Вузам четырех регионов рекомендовано подумать о совместных образовательных программах по подготовке кадров для экономики.
Содружество «Донбасс» появилось после подписания четырехстороннего соглашения в ноябре 2023 года. Главы ЛНР, ДНР, Воронежской и Ростовской областей объединились ради всестороннего развития и реализации совместных проектов.