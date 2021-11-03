Губернатор освободил от должности главу комитета по молодежной политике Ростовской области

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев освободил Юрия Лескина от должности начальника комитета по молодежной политике. Об этом Юрий Лескин сообщил в «Инстаграме».В октябре чиновник покинул пост председателя комитета. Соответствующий документ уже подписал глава региона. Юрий Лескин не стал говорить о новом месте работы. Только сообщил, что переезжает в Москву.Лескин поделился на своей странице в соцсети тем, что на самую младшую должность в комитете он пришел в октябре 2010 года. За 10 лет работы в комитете самый молодой чиновник правительства Ростовской области многого достиг и впоследствии возглавил его.