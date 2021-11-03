Губернатор освободил от должности главу комитета по молодежной политике Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев освободил Юрия Лескина от должности начальника комитета по молодежной политике. Об этом Юрий Лескин сообщил в «Инстаграме».
В октябре чиновник покинул пост председателя комитета. Соответствующий документ уже подписал глава региона. Юрий Лескин не стал говорить о новом месте работы. Только сообщил, что переезжает в Москву.
Лескин поделился на своей странице в соцсети тем, что на самую младшую должность в комитете он пришел в октябре 2010 года. За 10 лет работы в комитете самый молодой чиновник правительства Ростовской области многого достиг и впоследствии возглавил его.