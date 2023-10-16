В Суворовском появятся новые объекты образования

Фото: правительство РО.

Несколько новых объектов образования планируют построить в Суворовском микрорайоне Ростова – такие прогнозы озвучил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов на выездном заседании.Участие в мероприятии приняли представители министерств, Заксобрания, гордумы, а также инвестор и жители города.В составе рабочей группы Игорь Гуськов проверил состояние строящейся школы на улице Платона Кляты, которая после открытия сможет принять в своих стенах до 1 200 учеников. Объект готов на 30%. Строительная компания ООО «ЮСК» обещает до конца года завершить строительно-монтажные работы по основному конструктиву, закрыть тепловой контур. У компании есть все шансы успеть закончить объект к началу следующего учебного года.Также рабочая группа посетила уже построенные социальные объекты – модульное здание школы № 75 на ул. Юрия Дубинина и детский сад на ул. Белоусова.Продолжается строительство еще одной школы на 1 600 мест, а также двух детсадов на 320 и 240 мест. Вскоре начнется строительство еще одной школы на 850 мест. Уже получено разрешение на работы. Также выполняется разработка проектно-сметной документации по детскому саду на 280 мест, за счет средств бюджета планируются к проектированию детские сады на 200 и 250 мест.Игорь Гуськов отметил, что работы на объектах идут или в графике или с его опережением.– Обозначили проблемные вопросы по объектам, которые проектируются или только начинают строиться. Кроме того, сегодня в ходе обсуждения приняли решение вместе с родительским активом, городом и министерствами, что мы расширим функционал рабочей группы и включим в дорожную карту, помимо организаций образования, учреждения культуры. Это строительство детских художественных и музыкальных школ, домов культуры, библиотек, – добавил Игорь Гуськов.