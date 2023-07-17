Гостиница «Якорь» в Ростове официально стала объектом культурного наследия

Фото: научная статья по специальности «Строительство и архитектура»: «Архитектурно-художественные особенности зданий гостиниц периода советского модернизма в Ростове-на-Дону»/автор: Н. Р. Сидоренко.

Гостиница «Якорь» в Ростове получила официальный статус объекта культурного наследия. Теперь облик полувекового здания запрещено менять, а в охранной зоне - проводить строительство. Соответствующие документы размещены на сайте регионального правительства.Комитет по охране ОКН принял решение, что гостинице необходима защита от видоизменений и сноса. В охранной зоне нельзя строить капитальные объекты, а также менять облик самого здания.С 1970-х годов планировка постройки осталась прежней, как и лифты внутри нее, и смотровые площадки на 7-м и 11-м этажах. Специалисты признали, что старинная гостиница является архитектурной, а также исторической ценностью.В июне 2021 года речной вокзал, к которому примыкает гостиница, тоже признали памятником культуры. Однако вскоре специалисты изменили свое решение. Поскольку внутри и снаружи здания неоднократно меняли планировку, статус ОКН постройка все же не получила.