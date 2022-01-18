Гололедица ожидается на ростовских дорогах 20-21 января

Фото: Медиахолдинг 1Mi

Гололедица ожидается на дорогах Ростова-на-Дону в четверг и пятницу (20-21 января). Об этом горожан предупреждает управление по делам ГО и ЧС.В ближайшие два дня спасатели настоятельно просят водителей соблюдать скоростной режим и парковать автомобили исключительно на специально отведенных площадках, чтобы не мешать работе общественного транспорта и снегоуборочной техники.Пешеходам также нужно быть аккуратными и переходить проезжую часть только в разрешенных местах.