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Гололедица ожидается на ростовских дорогах 20-21 января

Гололедица ожидается на ростовских дорогах 20-21 января
Гололедица ожидается на дорогах Ростова-на-Дону в четверг и пятницу (20-21 января). Об этом горожан предупреждает управление по делам ГО и ЧС.

В ближайшие два дня спасатели настоятельно просят водителей соблюдать скоростной режим и парковать автомобили исключительно на специально отведенных площадках, чтобы не мешать работе общественного транспорта и снегоуборочной техники.

Пешеходам также нужно быть аккуратными и переходить проезжую часть только в разрешенных местах.
Фото: Медиахолдинг 1Mi
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