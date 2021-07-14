Главу Песчанокопского района приговорили к шести годам тюрьмы

На Дону осудили главу Песчанокопского сельского поселения Юрия Алисова. Вместе с ним приговор вынесли его коллеге - начальнику сектора имущественных и земельных отношений администрации Песчанокопского района Сергею Нефедову. Обоих обвиняли по статьям «Мошенничество», «Служебный подлог», «Превышение должностных полномочий» и «Злоупотребление должностными полномочиями».По версии следствия чиновники занимались подлогом документов для того, чтобы незаконно приобретать для себя, родственников и знакомых земельные участки, принадлежащие муниципалитету.Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области, Юрия Алисова и Сергея Нефедова приговорили к шести годам лишения свободы общего режима с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на два года.