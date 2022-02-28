Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Главу Куйбышевского района будут судить за получение крупной взятки и отмывание денег

Главу Куйбышевского района будут судить за получение крупной взятки и отмывание денег
Главу Куйбышевского района Ростовской области будут судить за совершение коррупционного и должностного преступлений. Наталье Мирющенко предъявили обвинение за получение взятки, превышение должностных полномочий и легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

Историю главы района Rostov.ru рассказывал в феврале прошлого года. 25 февраля к Наталье Мирющенко по подозрению в получении взятки нагрянули силовики. Обыски провели как дома, так и на работе чиновницы.

По данным следователей, с 2018 по 2021 годы глава администрации получила взятку в размере 2,7 миллиона рублей. Деньги ей передал представитель коммерческой организации, которая выиграла конкурс по госконтракту на строительные работы. Наталья Мирющенко получила деньги за содействие в победе на конкурсе. На эти деньги чиновница купила квартиру в Ростове и отремонтировала крышу в своем доме в Куйбышево.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.

Наталье Мирющенко грозит от 5 лет лишения свободы.
Фото: yandex.ru
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.