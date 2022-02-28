Главу Куйбышевского района будут судить за получение крупной взятки и отмывание денег
Главу Куйбышевского района Ростовской области будут судить за совершение коррупционного и должностного преступлений. Наталье Мирющенко предъявили обвинение за получение взятки, превышение должностных полномочий и легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Историю главы района Rostov.ru рассказывал в феврале прошлого года. 25 февраля к Наталье Мирющенко по подозрению в получении взятки нагрянули силовики. Обыски провели как дома, так и на работе чиновницы.
По данным следователей, с 2018 по 2021 годы глава администрации получила взятку в размере 2,7 миллиона рублей. Деньги ей передал представитель коммерческой организации, которая выиграла конкурс по госконтракту на строительные работы. Наталья Мирющенко получила деньги за содействие в победе на конкурсе. На эти деньги чиновница купила квартиру в Ростове и отремонтировала крышу в своем доме в Куйбышево.
- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.
Наталье Мирющенко грозит от 5 лет лишения свободы.