ФК «Ростов» заинтересован в приобретении боснийского полузащитника

Фото: ФК Ростов

Пресс-служба ФК «Ростов» сообщила в социальных сетях, что клуб заинтересован в приобретении 20-летнего боснийского полузащитника Абдулмалика Аль-Джабера из ФК «Железничар».По информации, полученной от руководства «желто-синих», «Железничар» подтвердил интерес России к игроку. Сообщается, что боснийский клуб получил официальное предложение о трансфере Аль-Джабера, сумма которого составила один миллион евро (99,1 миллиона рублей). Однако неизвестно, было ли предложение от «Ростова».Молодой и амбициозный спортсмен заинтересовал пять европейских футбольных клубов этим летом. Предугадать, какое решение примут игрок и сам клуб, сейчас сложно. Переговоры продолжаются.Некоторые болельщики предполагают, что таким образом «Ростов» ищет замену для своего действующего игрока Данила Глебова. Слухи о переходе Глебова в «Спартак» не утихают. Спортивные каналы сообщают, что «красно-белые» хотят выкупить капитана ростовской команды за 1,1 миллиарда рублей. Однако «Ростов» хочет получить за Глебова 1,3 миллиарда рублей. Сам футболист избегает подобных вопросов.