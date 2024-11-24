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ФК «Ростов» выделил более 3 млн рублей на услуги стюардов

ФК «Ростов» выделил более 3 млн рублей на услуги стюардов
ФК «Ростов» заключил договор с организацией, которая предоставит клубу услуги контролеров-распорядителей (стюардов). Информация об этом размещена на сервисе тендеров, аукционов и закупок.

Согласно техзаданию подрядчик должен будет предоставить сотрудников на домашний матч «желто-синих» против «Спартака». Речь идет об ответной игре в рамках четвертьфинала Кубка России. Стюарды будут следить за порядком, проверять билеты, ориентировать болельщиков на стадионе.

Напомним, что «желто-синие» победили «Спартак» в первом кубковом матче со счетом 1:0. Ростовчане оказались сильнее на выезде в Москве.
Фото: Ростов.Ру
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