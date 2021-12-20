ФК «Ростов» может выкупить у норвежской команды «Лиллестрем» полузащитника

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Футбольный клуб «Ростов» может выкупить у сборной Норвегии U20 «Лиллестрем» полузащитника. Донскую команду заинтересовал 20-летний хавбек Магнус Кнудсен.Как сообщает sports.ru, команда «желто-синих» намерена приобрести себе игрока в ближайшее время. Сейчас клубы ведут переговоры, осталось согласовать последние детали. Трансферная стоимость Кнудсена оценивается в один миллион евро.В этом сезоне Кнудсен провел 33 матча во всех турнирах и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с «Лиллестремом» рассчитан до декабря 2023 года.Напомним, что 21 декабря ФК «Ростов» официально объявил об уходе из клуба полузащитника Павла Мамаева. За два года спортсмен провел 26 матчей и забил четыре мяча.