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ФК «Ростов» может выкупить у норвежской команды «Лиллестрем» полузащитника

ФК «Ростов» может выкупить у норвежской команды «Лиллестрем» полузащитника

Футбольный клуб «Ростов» может выкупить у сборной Норвегии U20 «Лиллестрем» полузащитника. Донскую команду заинтересовал 20-летний хавбек Магнус Кнудсен.

Как сообщает sports.ru, команда «желто-синих» намерена приобрести себе игрока в ближайшее время. Сейчас клубы ведут переговоры, осталось согласовать последние детали. Трансферная стоимость Кнудсена оценивается в один миллион евро.

В этом сезоне Кнудсен провел 33 матча во всех турнирах и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с «Лиллестремом» рассчитан до декабря 2023 года.

Напомним, что 21 декабря ФК «Ростов» официально объявил об уходе из клуба полузащитника Павла Мамаева. За два года спортсмен провел 26 матчей и забил четыре мяча.
Фото: soccernews.ru
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