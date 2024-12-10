ФК «Ростов» потратит 50 млн рублей на питание и гостиницы для игроков

Фото: ФК «Ростов»

ФК «Ростов» заключил контракт с организацией, которая предоставит услуги по размещению футболистов в гостиницах. «Желто-синие» выделили на это 50 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сервисе тендеров, аукционов и закупок.Согласно техническому заданию исполнитель контракта должен обеспечить игроков и тренеров комфортным жильем и питанием на всех выездных матчах. Речь идет об основном, молодежном, женском и детско-юношеских составах.Напомним, что ФК «Ростов» ушел на зимнюю паузу, поднявшись на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В последнем матче донской клуб обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1.