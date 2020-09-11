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Еще 116 человек побороли коронавирус на Дону

Еще 116 человек побороли коронавирус на Дону
На Дону еще 116 человек побороли COVID-19. Об этом сообщает правительство Ростовской области.

По состоянию на 13 сентября в регионе числятся 15 511 выздоровевших. Вирус у граждан протекает в легкой форме или бессимптомно. Множество людей переносят инфекцию дома на самоизоляции.

В стационарах находятся 1 218 пациентов. Коечный ковидный фонд загружен на 56,5%.

Напомним, Ростов продолжает лидировать по числу новых зараженных. За последние сутки в городе было выявлено 79 инфицированных.

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