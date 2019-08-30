Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Двух парней на самодельном плоту спасли на Дону

Двух парней на самодельном плоту спасли на Дону
Парней, плывших по реке на самодельном плоту, спасли в Ростове. Случай произошёл в Пролетарском районе города 2 сентября.

Как рассказали в Управлении ГО и ЧС Ростова, двое молодых людей отправились путешествовать по реке на самодельном плавсредстве. В какой-то момент они усомнились в надёжности своего плота и вызвали спасателей.
- На место происшествия прибыли сотрудники поисково-спасательной группы и подразделения на водах, - рассказали в спасательном ведомстве. - Они отбуксировали плот к берегу. Молодые люди не пострадали.

На суше спасатели провели с экстремальными путешественниками профилактическую беседу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.