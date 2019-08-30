Двух парней на самодельном плоту спасли на Дону



Парней, плывших по реке на самодельном плоту, спасли в Ростове. Случай произошёл в Пролетарском районе города 2 сентября.



Как рассказали в Управлении ГО и ЧС Ростова, двое молодых людей отправились путешествовать по реке на самодельном плавсредстве. В какой-то момент они усомнились в надёжности своего плота и вызвали спасателей.

- На место происшествия прибыли сотрудники поисково-спасательной группы и подразделения на водах, - рассказали в спасательном ведомстве. - Они отбуксировали плот к берегу. Молодые люди не пострадали.



На суше спасатели провели с экстремальными путешественниками профилактическую беседу.