Двое ростовчан стали чемпионами Европы по пляжному волейболу

Двое ребят из Ростова-на-Дону стали чемпионами Европы по пляжному волейболу. Об этом сообщили в администрации города 7 сентября. Соревнования состоялись в Словении.Владислав Панченко и Иван Чупринов выступали в возрастной группе не старше 18 лет. Они вышли в финал, где пришлось бороться за медаль со спортсменами из Польши. В итоге у ростовчан было значительное преимущество, и они одержали победу со счетом 2:0.Примечательно, что в прошлом году, когда парням было по 16, они уже участвовали в соревнованиях и завоевывали серебро. Поднабравшись сил за год, им удалось стать чемпионами.