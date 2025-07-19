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Движение задержанных поездов в Ростовской области восстановлено. Об этом сообщает сайт РЖД.Движение на перегоне Лихая – Замчалово открыто, график работы поездов постепенно восстанавливается. Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об организации поддержки для пассажиров, застрявших в ожидании возобновления железнодорожного сообщения.Добровольцы обеспечивают людей питьевой водой непосредственно на месте ожидания.Следует отметить, что из-за повреждений высоковольтных линий, вызванных атакой дронов в ночь на 19 июля, было приостановлено движение свыше полусотни поездов дальнего следования и около десяти пригородных электричек.