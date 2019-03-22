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Донская школьница прошла в полуфинал вокального телевизионного конкурса

Донская школьница прошла в полуфинал вокального телевизионного конкурса
16-летняя Юлия Гречишкина из Ростовской области прошла в полуфинал вокального телевизионного конкурса.

Школьница исполнила на шоу «Ты супер!» песню американской рок-группы Portugal Feel it still. Жюри конкурса отметило талант девушки, который она смогла продемонстрировать во время исполнения этой непростой композиции. В частности, выступление юной дончанки отметил Алексей Воробьев. Знаменитый певец дал Юлии совет, как лучше двигаться на сцене.

По результатам выступления Гречишкина вошла в четверку полуфиналистов, которые поборются за победу в следующем туре.

Юлия живёт в посёлке Красные Сады Азовского района. Она занимается в студии эстрадного вокала «БИС» в Ростове.
Девушка уже занимала призовые места в различных конкурсах, фестивалях и музыкальных проектах.

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