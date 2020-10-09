Дончане попросили губернатора вернуть карантинные меры

Жители донского региона попросили губернатора вернуть карантинные меры. Граждане начали писать Василию Голубеву комментарии с требованием нормализовать ситуацию по распространению коронавируса.11 октября глава Ростовской области опубликовал пост, в котором поздравил с праздником работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.Под публикацией Голубева появились десятки комментариев с просьбами вернуть карантинные меры.«Праздники - это, конечно, замечательно, только вот непонятно, почему при таком высоком коэффициенте распространения коронавируса не принимаются меры? Почему школы не переходят на «дистанционку» хотя бы временно? Мы должны беречь своих детей! «Скорую» вызвать невозможно, знакомые болеют, ждали «скорую» три дня. И только когда нашлись влиятельные знакомые, человека определили в стационар. Примите меры», - написала viktoria_bobrowskaya.Напомним, в Ростовской области за последние сутки выявили 272 инфицированных. Еще девять человек погибли от коронавируса. Ситуация в регионе близка к критической. В области потребовалось открыть еще один ковидный госпиталь для заболевших.