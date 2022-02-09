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До новой инфекционной больницы в Ростове пустят дополнительный автобус №35а

До новой инфекционной больницы в Ростове пустят дополнительный автобус №35а

В Ростове-на-Дону до новой клинической инфекционной больницы «Донской инфекционный центр» пустят еще один автобус № 35а. Информацию об этом 10 февраля департамент транспорта разместил на популярном городском портале.

Дополнительный рейс пустили из-за того, что серьезно увеличилось время, которое уходит на поездку в обе стороны. Автобусы № 35 и № 42 не справляются с нагрузкой, приходят с опозданием. Поэтому до клиники пустили альтернативный рейс № 35а.


От инфекционной больницы автобус поедет на улицу Виталия Ходоша, затем - на Теряева до ЖК "Платовский" и в переулок Алябьева. Автобус будет останавливаться на улицах Орской, Каскадной, Днепропетровской и Туполева, а также в переулках Древесном, Туапсинском, на улице 26-го Июня, на улицах Днепропетровской, Курчатова и Менжинского.
Фото: Яндекс.Новости/департамет транспорта Ростова-на-Дону
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