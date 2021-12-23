В Ростове до новой инфекционной больницы пустят два автобуса

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В Ростове-на-Дону автобусы № 35 и № 42, которые идут от ЖК «Платовский» до Центрального рынка, продлят до новой областной инфекционной больницы. Находится она на улице Виталия Ходоша, 15. Схема движения обновится с 25 декабря.Жители «Платовского» отмечают плохую работу этих рейсовых автобусов. Из-за того, что они постоянно встают в пробки рядом с дамбой через Ростовское море, интервалы их движения создают много проблем.Однако временной разрыв между автобусами может увеличиться еще больше. Несмотря на то, что маршруты № 35 и № 42 продлят, дополнительных автобусов не появится. Сейчас на каждом из них работает пятнадцать машин по будням и по двенадцать в выходные и праздничные дни.