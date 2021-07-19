До конца недели Ростовской области объявили штормовое предупреждение

В Ростовской области до конца рабочей недели объявили очередное штормовое предупреждение из-за ливней и шквалистого ветра. Непогода обрушится с вечера 21 июля до выходных.Донские спасатели предупредили, что в эти дни ветер усилится до 24 метров в секунду (86 километров в час). Во время обильных осадков возможна гроза.Рекомендуется по возможности оставаться дома. В случае, если вы оказались на улице, стоит избегать деревьев, рекламных щитов и слабозакрепленных конструкций. Автомобили необходимо оставлять только на специальных парковочных площадках.Во время грозы нужно закрыть окна, двери, а также отключить все электроприборы.