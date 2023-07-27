Для ростовского пункта отбора на контрактную службу закупили оргтехнику

Фото:Rostov.ru

В донской пункт отбора на контрактную службу закуплены оргтехника, компьютеры, телевизоры и ноутбуки, принтеры для ускорения процесса приема граждан на военную службу. Эти меры были предприняты с учетом растущего числа граждан, желающих вступить в ряды российских военнослужащих по контракту. Поддерживая эту инициативу, правительство области предоставляет участникам СВО около 30 социальных льгот.- Уверен, все это будет способствовать тому, что военная служба будет более привлекательной. Как военнослужащие, так и члены семей будут социально защищены, - отметил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.Важным этапом в отборе будущих военнослужащих является прохождение психологического и медицинского осмотров. После этого кандидаты проходят подготовку в зависимости от рода войск, в которые они планируют поступить. Среди распространенных должностей на контрактной службе - стрелок, гранатометчик, пулеметчик, водитель и механик-водитель.По словам специалистов из пункта отбора, желающих стать частью армии ежедневно приходит около 40 человек. Не только мужчины, но и женщины проявляют интерес к военной службе, особенно в качестве медицинского персонала.- Любая техника в наш век автоматизации, цифровизации очень важна и нужна. Потому что штат пункта отбора расширяется, соответственно, каждому инструктору нужно автоматизированное рабочее место, для того чтобы максимально ускорить процесс оформления кандидата, занесение его данных в единую базу данных. Соответственно, это ускорит процесс создания приказов и сократит время, необходимое для его оформления и последующего призыва, - отметил начальник пункта отбора на военную службу по контракту (первого разряда) города Александр Мацановский.С учетом увеличивающегося числа желающих служить по контракту, пункты отбора в Ростовской области усовершенствуют свою работу. Теперь на оформление всех необходимых документов уходит лишь около двух дней благодаря новой технике и автоматизированным рабочим местам. Компьютеры, принтеры и ноутбуки помогают ускорить процесс обработки заявлений и включения кандидатов в единую базу данных.Обновление материальной базы проходит по стандартам министерства обороны. Хотя они и носят рекомендательный характер, Правительство Ростовской области тщательно выполняет необходимые требования.- Правительство Ростовской области следует стандартам министерства обороны в обновлении материальной базы и выполняет необходимые требования. Эти меры направлены на поддержку и улучшение условий для военнослужащих, чтобы служба стала более комфортной и безопасной. Граждане готовы брать на себя ответственность за защиту Родины, и Правительство Ростовской области готово поддержать их в этом нелегком деле, - подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.