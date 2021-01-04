Директор новой инфекционной больницы в Ростове - ассистент Быковской

Ассистентка экс-министра здравоохранения Ростовской области возглавила новую инфекционную больницу в донской столице. Согласно данным руспрофайл.ру, Инна Богомолова с 7 декабря 2020 года значится директором медучреждения.Последним местом работы руководителя новой больницы был отдел контроля качества медпомощи и организации платных услуг клиники РостГМУ. На этой должности она проработала с 2013 года. По информации сайта университета, Богомолова имеет большой опыт работы с организацией здравоохранения, однако в открытых источниках об этом нет информации. Помимо этого, она является ассистентом кафедры организации здравоохранения и общественного здоровья. Именно ее с 2014 года возглавляет экс-министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. В конце октября 2020 года, спустя 16 лет руководства, Татьяна Юрьевна покинула свой пост. Как сообщалось в приказе об увольнении, она оставила должность в связи с выходом на пенсию. Любопытно, что это совпало со скандалом в городской больнице № 20 на почве смертей пациентов из-за перебоев с кислородом.Новую инфекционную больницу начали строить еще в мае 2020-го и планировали закончить до конца года. Однако сроки перенесли на лето 2021-го. Работы состоят из трех этапов. В настоящее время строят комплекс, рассчитанный на 200 коек, затем больницу расширят и откроют детское отделение на 100 коечных мест.Медучреждение будет готово к приему новых пациентов через несколько месяцев, но оборудование Инна Богомолова начинает закупать уже сейчас. Общая сумма составляет более 100 миллионов рублей.Некоторое время ходили слухи о том, что руководителем больницы станет сама Быковская. Однако и сейчас нельзя это исключать. Возможно, новый директор занимает свою должность только на бумаге, в то время как истинный руководитель остается негласным.