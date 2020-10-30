Депутаты Заксобрания Ростовской области обсудили развитие сельских территорий

На внеочередном, 25-м, заседании донского парламента депутаты Заксобрания Ростовской области обсудили, как проходит реализация программы комплексного развития сельских территорий.С докладом выступил министр сельского хозяйства и продовольствия донского региона Константин Рачаловский. Он напомнил, что государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» рассчитана на пять лет.Для повышения качества и уровня жизни в селах Ростовской области были поставлены три основные задачи.Первая из них - сохранение к 2025 году высокой доли сельского населения. По стране этот показатель установлен не менее 25,3%. На сегодняшний день в области этот показатель составляет 32%, т. е. выше среднероссийского значения.Вторая задача – это увеличение общей площади благоустроенного жилья в селах до 50%. Сейчас этот показатель в регионе равен 38,5%.Третья задача - увеличение роста дохода семей в селах до 80% от доходов жителей городов. По итогам 2019 года в Ростовской области это значение выросло на 6% и достигло 75,6%.Для выполнения поставленных задач в 2020 году выделили 1,1 миллиарда рублей. Выплаты для улучшения жилищных условий получили уже 125 семей. Также в этом году в селах введут в эксплуатацию газовые и водопроводные сети, общая протяженность которых составит более 80 километров. В число одобренных на будущее проектов вошли капитальные ремонты детского сада, лицея и трех домов культуры.Во время заседания депутаты приняли ряд обращений в федеральные органы власти. По словам председателя донского парламента Александра Ищенко, депутаты работали над обращением к председателю Госдумы Вячеславу Володину и заместителю председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой. Суть обращения заключается в обеспечении необходимыми лекарствами людей с заболеванием спинальная мышечная атрофия за счет федеральных средств. В Правительстве России заявили о планах расширить перечень орфанных заболеваний, лечение которых будет осуществляться из средств федерального бюджета.- Расходы по заболеванию СМА со следующего года федерация должна взять на себя, - рассказал спикер донского парламента Александр Ищенко. - Мы вместе с коллегами из ЮРПА уже направили в Правительство РФ обращение по данному вопросу. Подкрепляя работу, мы вынесли этот вопрос и на сегодняшнее заседание. К началу обсуждения мы уже получили фактический ответ зампредседателя Правительства России Татьяны Голиковой.По данным на 1 августа 2020 года, в Ростовской области проживают 57 человек с заболеванием СМА, из которых 47 являются несовершеннолетними. Лечение такого генетического заболевания обходится в 47 миллионов рублей лишь за первый курс, а последующая поддержка требует 24 миллиона каждый год. В таком объеме своевременную помощь может обеспечить только федеральный бюджет.По словам первого зампредседателя ЗС - председателя комитета по социальной политике Сергея Михалева, эта тема находится на стадии активной разработки. По инициативе президента России Владимира Путина в Государственную Думу внесен законопроект об увеличении НДФЛ для доходов свыше пяти миллионов рублей в месяц с 13% до 15%.- Именно эти два процента от повышения налогов планируется направлять на лечение детей с редкими заболеваниями. Законопроект уже рассмотрен в первом чтении, - подчеркнул депутат.Второе обращение к Татьяне Голиковой коснулось регулирования работы квестов. По данным Генпрокуратуры, за два года в России зафиксировано более двух тысяч нарушений в проведении и организации мероприятий. По мнению депутатов, пора разработать соответствующую правовую базу, которая установит требования для проведения таких мероприятий.Народные избранники обратили внимание на проблему обманутых дольщиков. Сведения о проблемных многоквартирных домах, согласно федеральному закону, вносят в единый для всей страны список. При этом граждане, попавшие в федеральный список, исключаются из реестра и лишаются права на региональные меры поддержки, предусмотренные соответствующим областным законом.Чтобы обеспечить жителей Дона дополнительными гарантиями, было решено сохранить за ними право на получение региональных мер поддержки. Теперь пострадавшие дольщики смогут самостоятельно выбрать, какими мерами поддержки им воспользоваться: областными или федеральными.Кроме того, парламентарии проголосовали за изменения в областном законе «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях». Таким образом, ежемесячное денежное вознаграждение и дополнительные выплаты за каждого ребенка после второго в приемных семьях увеличились на 3% (1 742 рубля) и составили в целом 8 710 рублей. Новая сумма будет выплачиваться с 1 октября 2020 года.Донские парламентарии приняли обращение к Правительству РФ и федеральным законодателям об установлении порядка согласования дноуглубительных работ.Расчистка донных отложений наносит большой урон флоре и фауне судоходных рек, особенно в период нереста рыбы. В ЗС РО пришли к выводу, что бесконтрольные дноуглубительные процессы грозят раз и навсегда уничтожить акваторию нижнего течения реки Дон в качестве объекта рыбного промысла. Чтобы свести ущерб для биоресурсов к минимуму, необходимо согласовать с органом исполнительной власти проведение подобных работ.Одно из обращений депутатов Ростовской области было направлено министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову. Оно заключалось в оперативном возобновлении субсидирования совместных проектов участников промышленных кластеров. Такая программа действовала в стране с 2016 года, однако в 2020 году ее приостановили. Из-за пандемии поставка для комплектующих российских производств происходит с перебоями, поэтому именно сейчас в этой программе возникает острая необходимость, так как субсидирование позволит наладить производство этих деталей в России.Также на заседании предложили до 1 января 2021 года продлить переходный период по внедрению обязательной маркировки товаров. По мнению депутатов Ростовской области, это снизит финансовую нагрузку на предприятия, пострадавшие в период пандемии.В обращении в Госдуму депутаты обсудили вопрос субсидирования производителей сельскохозяйственной техники. Выделенные 15 миллиардов рублей в 2017-2019 годах позволили увеличить объемы производства более чем в три раза. Кроме того, доля отечественной сельхозтехники на российском рынке выросла с 24% до 60%, а рабочие места пополнились на 16 тысяч. Однако кризис снизил спрос на аграрную технику, а объем субсидий в 2020 году сократился до 10 миллиардов рублей. Чтобы сохранить и развить в дальнейшем эту отрасль, депутаты предложили на ежегодной основе выделять 15 миллиардов рублей из федерального бюджета, а также сохранить субсидии в размере 15-20% от стоимости сельскохозяйственных машин.Также на внеочередном заседании донского парламента уполномоченным по правам ребенка в донском регионе депутаты назначили Ирину Черкасову. Эту должность она занимает с 2010 года.