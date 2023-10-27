Что нужно знать о кредитах наличными: условия и требования
Кредит — выгодный и удобный банковский инструмент. Кредитные организации постоянно совершенствуют условия для заемщиков. Например, в ПАО «Совкомбанк» кредит без подтверждения дохода наличными можно оформить онлайн.
Однако пользоваться этим инструментом нужно с умом. Ошибки на этапе оформления и выплаты могут дорого стоить заемщику. Рассмотрим основные нюансы оформления кредита наличными.
Требования к заемщику
Конкретные требования каждая финансовая организация устанавливает самостоятельно. Однако в целом они похожи. Выделим основные пункты:
1. Гражданство. Стандартные потребительские займы выдают гражданам РФ. Конечно, есть финансовые организации, готовые кредитовать граждан других стран и лиц без гражданства. Но стоит иметь в виду, что для банка это повышенный риск. Поэтому условия по таким займам невыгодны для заемщика.
2. Постоянная регистрация. Вдобавок к гражданству большинство банков требуют постоянную прописку в одном из российских регионов. Так им будет проще найти человека, если он вдруг начнет уклоняться от выплат.
3. Возраст. Некоторые банки выдают кредиты заемщикам старше 18 лет. У других этот порог чуть выше — 20–21 год. Верхний предел устанавливают на уровне 65–75 лет на момент погашения займа.
4. Кредитная история. Доступ к кредитам на выгодных условиях есть только у заемщиков с хорошей кредитной историей. Банк должен быть уверен, что человек ответственно относится к долгам. Каждую заявку проверяют в бюро кредитных историй и только потом выносят вердикт.
5. Кредитная нагрузка. Хороший стабильный доход — не гарантия получения кредита. Банк в обязательном порядке проверит, нет ли у заемщика других долговых обязательств. Эта информация содержится в кредитной истории. Если, к примеру, на человека оформлена ипотека, автокредит, а он обращается еще за потребительским займом, велика вероятность отказа. Общее правило такое — кредитная нагрузка не должна превышать 40% от доходов семьи.
Это примерный список для ознакомления. Банки также могут предъявлять дополнительные требования. Особенно это касается льготных программ кредитования. Часто нужно дополнить и подтвердить принадлежность к льготной категории.
Условия
Условия в банках могут серьезно отличаться. Поэтому важно изучить все доступные программы и выбрать оптимальную для себя.
На что обратить внимание:
1. Ставка. Естественно, чем она ниже, тем лучше. Однако не все так просто. Чтобы получить низкую ставку по некоторым банковским программам, нужно выполнить какие-то дополнительные условия, например, оформить страховой продукт. В этом случае нужно смотреть, компенсирует ли низкая ставка переплату.
2. Срок. Еще один важный фактор. От него зависит размер ежемесячного платежа. Если сумма займа внушительная, чем больше максимальный срок, тем лучше. В этом случае шансы получить одобрение выше. А в процессе выплаты у заемщика будет больше вариантов для маневра.
3. Сумма. Убедитесь, что сумма, которая вам необходима, укладывается в рамки выбранной кредитной программы.
Это основные моменты, на которые стоит обратить внимание при оформлении займа. Внимательно изучайте предложения банков, прежде чем принять окончательное решение.