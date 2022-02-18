Более семи тысяч беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Ростовскую область в первые сутки эвакуации

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В первые сутки в Ростовскую область из ДНР и ЛНР прибыли около семи тысяч человек. Об этом шла речь на штабе с участием правительства донского региона и ВрИО главы МЧС РФ Александром Чуприяном.По данным властей, эвакуация в Ростовскую область идет круглосуточно. Для временного размещения людей подготовили почти 14 тысяч мест.На пунктах пропуска в Весело-Вознесенке и Матвеевом Кургане продолжают действовать два городка жизнеобеспечения вместимостью 400 человек. На их базе организованы прием и регистрация прибывающих граждан. У беженцев будет возможность отдохнуть, поесть и накормить своих детей. Кроме того, желающие могут поставить вакцину.Информация об эвакуация прозвучала от главы ДНР Дениса Пушилина. Из-за сложившейся обстановки на Донбассе Пушилин попросил людей эвакуироваться. В первую очередь временно покинуть республики должны женщины и дети. Мужчины от 18 до 55 лет остаются на месте для возможной мобилизации сил.В донском регионе готовы к прибытию беженцев. Там ввели режим ЧС, а все экстренные и силовые службы начали работу в усиленном режиме.