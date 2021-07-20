Центр Ростова снова ушел под воду из-за сильного ливня

На Ростов обрушились мощные ливни. Вечером 22 июля в городе пошли обильные осадки. Центр города превратился в настоящую Венецию.Жители города жалуются на плохо работающие ливневки и высокие цены на услуги такси. Буденновский проспект между Большой Садовой и Пушкинской полностью ушел под воду. Затопленными оказались Семашко, Донская и городская набережная. На Береговой уровень воды поднялся до полуметра. Машины, словно гондолы, рассекают по водным потокам. Автомобилисты с трудом едут по дороге. Бурные реки их буквально сносят. О пешеходах и говорить нечего. Бегущая вода сбивает их с ног.Ливневые канализации не справляются с объемом выпавших осадков.