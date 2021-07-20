Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Центр Ростова снова ушел под воду из-за сильного ливня

Центр Ростова снова ушел под воду из-за сильного ливня
На Ростов обрушились мощные ливни. Вечером 22 июля в городе пошли обильные осадки. Центр города превратился в настоящую Венецию.

Жители города жалуются на плохо работающие ливневки и высокие цены на услуги такси. Буденновский проспект между Большой Садовой и Пушкинской полностью ушел под воду. Затопленными оказались Семашко, Донская и городская набережная. На Береговой уровень воды поднялся до полуметра. Машины, словно гондолы, рассекают по водным потокам. Автомобилисты с трудом едут по дороге. Бурные реки их буквально сносят. О пешеходах и говорить нечего. Бегущая вода сбивает их с ног.

Ливневые канализации не справляются с объемом выпавших осадков.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.