Бывшего главу села Ростовской области осудили за мошенничество

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Егорлыкский районный суд Ростовской области вынес приговор в отношении бывшего главы Новоцелинского сельского поселения Целинского района Евгения Решетнякова. Его признали виновным по статье «Мошенничество». Об этом сообщила пресс-служба суда.Согласно материалам следствия, в период с октября 2016-го по март 2017 года, занимая должность главы поселения, Решетняков незаконно присвоил чужое имущество. Чиновник получил поддельные выписки из похозяйственной книги, которые подтверждали права граждан на 12 земельных участков общей площадью 119 581 квадратный метр.Новоцелинскому сельскому поселению был нанесен ущерб в размере более одного миллиона рублей.На судебном заседании Евгений Решетняков признал свою вину. Его приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.