Бутылки отдельно, пакеты отдельно: министр экологии Ростовской области рассказал школьникам о сортировке мусора



Министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин посетил образовательный центр «Экориум». Мероприятие прошло 31 января.



Михаил Валерьевич ознакомился с деятельностью центра, побеседовал с его сотрудниками, волонтёрами и гостями — десятиклассниками из лицея № 50.



Во время встречи ученикам предложили сгруппировать мусор согласно периоду разложения. Такие небольшие игры позволяют наглядно продемонстрировать, как долго отравляет окружающую среду каждый выкинутый пакет мусора. Например, одна стеклянная бутылка разлагается больше 1000 лет.



- Посетив наш центр, вы должны понять, что отходы не должны пропадать, не должны собираться в огромные мусорные свалки, - обратился к учащимся создатель «Экориума» Михаил Кутузов. - Вам предстоит эту мысль нести дальше. Вы не будете выбрасывать отходы на свалки, вы будете их сортировать. И это спасёт нашу планету от загрязнения.



Далее Михаил Фишкин встретился с волонтёрами, представляющими ростовскую экологическую общественную организацию «Порядок». С ними он обсудил уже реализованные планы, а также будущие задачи.







- Мы привлекаем граждан к раздельному сбору мусора. Макулатура и прочие отходы - это реальные ресурсы, которыми надо пользоваться. В Аксае и Зернограде мы установили спортплощадки, построенные на средства, вырученные со сбора макулатуры, - рассказал Артём Козлов, вице-президент организации.



Волонтёры активно сотрудничают с министерством природы. Совместными усилиями они реализуют проекты по очищению донского региона, а также по экологическому образованию людей всех возрастов.



- Работа по обращению с отходами очень важна, - заметил министр. - Детворе нужно рассказывать: то, что сегодня творится на планете, дальше продолжаться не может. Нужно понимать, как пускать отходы во вторичную переработку, как правильно их сортировать, сколько будут эти отхода разлагаться. Особенно важно, что такая информация доносится и для ребят в детских садах, и до взрослых людей.



В конце встречи гостям рассказали, что в регионе активно ведётся работа по установке площадок для разделения мусора. В частности, все желающие могут привезти в «Экориум» макулатуру, которая затем будет использована вторично.



