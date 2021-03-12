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Большинство зараженных COVID-19 в области - жители Ростова-на-Дону

Большинство зараженных COVID-19 в области - жители Ростова-на-Дону
В Ростовской области за сутки с 14 по 15 марта коронавирус выявили у 248 человек. Из них пациентами с COVID-19 стали 102 жителя донской столицы.

По девять инфицированных оказались в Мясниковском, Зерноградском районах, по восемь - в Семикаракорском, Морозовском и Неклиновском. В Гуково, Таганроге, а также в Белокалитвинском и Азовском районах зафиксировали по семь случаев заражения. Вирус подхватили по шесть дончан из Батайска и Новочеркасска.

Положительные тесты получили по пять жителей Аксайского, Багаевского районов и города Шахты. В Егорлыкском, Шолоховском, Сальском и Волгодонском - по четыре. Коронавирусом заболели по три человека в Кагальницком, Целинском, Тарасовском районах, а также в Зверево и Каменске-Шахтинском.

В Орловском, Милютинском, Куйбышевском, Тацинском районах и городе Новошахтинске положительные тесты получили по два человека. Инфекцию подхватили по одному жителю Веселовского, Октябрьского, Матвеево-Курганского и Боковского районов. Аналогичная ситуация - в Миллеровском, Красносулинском, Дубовском районах и Азове.

Всего с начала пандемии в донском регионе опасный вирус выявили у 76 979 человек. Среди них 3 315 пациентов ковидных госпиталей не смогли побороть болезнь. По информации областного правительства, за минувшие сутки скончались пять женщин в возрасте от 62 до 83 лет и двое мужчин 79 лет и 81 года.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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