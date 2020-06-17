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Больше всего новых заболевших COVID-19 на Дону — в Ростове и Батайске

Больше всего новых заболевших COVID-19 на Дону — в Ростове и Батайске
В правительстве Ростовской области сообщили, в каких городах и районах региона зарегистрировали новые случаи заражения коронавирусом. По состоянию на утро 19 июня на Дону зафиксировали 8 236 инфицированных.

За последние сутки COVID-19 обнаружили у 139 человек. Они являются жителями 25 населённых пунктов: 55 — Ростова-на-Дону, 18 — Батайска, 11 — Новочеркасска, по шесть — Новошахтинска и Сальского района, по пять — Каменска-Шахтинского и Аксайского района, по четыре — Мясниковского и Зерноградского районов, по три — Азова, Гуково, Чертковского и Кашарского районов, двое — Шахт, по одному — Волгодонска, Неклиновского, Белокалитвинского, Константиновского, Красносулинского, Егорлыкского, Кагальницкого, Боковского, Орловского, Багаевского и Заветинского районов.

От новой коронавирусной инфекции умерли 80 человек.

Теги: коронавирус в Ростове коронавирус в Батайске

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