Больше всего новых заболевших COVID-19 на Дону — в Ростове и Батайске
В правительстве Ростовской области сообщили, в каких городах и районах региона зарегистрировали новые случаи заражения коронавирусом. По состоянию на утро 19 июня на Дону зафиксировали 8 236 инфицированных.
За последние сутки COVID-19 обнаружили у 139 человек. Они являются жителями 25 населённых пунктов: 55 — Ростова-на-Дону, 18 — Батайска, 11 — Новочеркасска, по шесть — Новошахтинска и Сальского района, по пять — Каменска-Шахтинского и Аксайского района, по четыре — Мясниковского и Зерноградского районов, по три — Азова, Гуково, Чертковского и Кашарского районов, двое — Шахт, по одному — Волгодонска, Неклиновского, Белокалитвинского, Константиновского, Красносулинского, Егорлыкского, Кагальницкого, Боковского, Орловского, Багаевского и Заветинского районов.
От новой коронавирусной инфекции умерли 80 человек.