Более 600 человек пострадали от укуса клещей в Ростовской области с начала года

Фото: правительство Ростовской области

С начала 2024 года в Ростовской области от укуса клещей пострадали 643 человека. Из них 264 – это дети до 14 лет. Актуальные данные на 19 апреля опубликовали на сайте донского Роспотребнадзора.Помимо этого, в регионе зарегистрировали два случая заболевания Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ). Ее подхватили жители Зимовниковского и Орловского районов. Оба инфицированных были госпитализированы.КГЛ - острое инфекционное заболевание человека. Как привило, заразившиеся жалуются на сильную головную боль, повышение температуры тело до +40 градусов, рвоту и многое другое. Заболевание длится 10—12 дней, но последствия в виде истощения могут остаться еще на протяжении двух месяцев после выздоровления.В каком состоянии находятся инфицированные жители Ростовской области, пока не известно., что ранее в регионе выявили первое в году заболевание лихорадкой Ку