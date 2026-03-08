Более 1,4 млн рублей долга взыскано с торговой компании предпринимателю из Ростова

Фото: Дондей

ИП Михаил Добрынин из Ростова-на-Дону выиграл суд у ООО «Торговый дом Интертехснаб» по делу о взыскании долга почти полтора миллиона рублей. Информация о деле размещена в карточке Арбитражного суда Ростовской области.По данным материалов дела, летом 2025 года между предпринимателем и торговой компанией был заключён договор поставки товаров для производства. Поставленный товар принял заказчик, однако оплата в срок до 30 дней после поставки так и не поступила. В результате образовалась задолженность свыше 1,4 миллиона рублей.Предприниматель попытался урегулировать вопрос мирно, но безуспешно. В суд Добрынин обратился с иском к ООО «Торговый дом Интертехснаб» с требованием взыскать почти полтора миллиона рублей, а также судебные расходы.На судебном заседании представитель истца подтвердил наличие долга; ответчик был уведомлён о заседании, но явился лишь в отсутствие представителей, поскольку не пришёл и не предъявил возражений. Суд признал требования полностью обоснованными: товар был поставлен и принят, документов, подтверждающих оплату, ответчик не представил.В итоге суд вынес решение в пользу ИП Добрынина: с ООО «Торговый дом Интертехснаб» взыскать 1,47 миллиона рублей долга и возместить судебные расходы на уплату государственной пошлины в размере 69 328 рублей.