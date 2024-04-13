Фото: Дондей.

Боец из Ростовской области погиб в зоне СВО, защищая товарища от дрона-камикадзе. Иван Горелов из станицы Грушевской Аксайского района был убит еще в конце февраля, но долго считался пропавшим без вести. Об этом сообщает портал Donday.Мужчина был мобилизован во время частичной мобилизации. В феврале 2024 году он пропал без вести. Чудовищная новость о его гибели пришла родным в середине марта. Его тело нашли в морге в Ростове-на-Дону. Выяснилось, что Иван погиб еще в феврале. Во время атаки дронов-камикадзе он прикрыл товарища и спас ему жизнь. Сам погиб.Вероятно, бойца представят к награде.