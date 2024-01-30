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В ходе спецоперции от взрыва дрона-камикадзе погиб боец из Ростовской области

В ходе спецоперции от взрыва дрона-камикадзе погиб боец из Ростовской области
В ходе спецоперации погиб 31-летний житель Ростовской области. Сергей Геталов скончался 17 января.

Сержант жил в селе Развильном Песчанокопского района. В сентябре 2022 года его призвали в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации. Мужчина был водителем-гранатометчиком расчета (орудия) гаубичного артиллерийского взвода.

По информации газеты «Колос», при транспортировке груза Сергей Геталов попал под атаку дронов-камикадзе. В результате взрыва боец погиб.

Мужчину похоронили 25 января в Развильном. Церемония прощания состоялась со всеми воинскими почестями. Для того чтобы проводить мужчину в последний путь, собрались его родные, друзья и неравнодушные люди.

За боевые заслуги Сергей Геталов был награжден отличительным знаком — крестом Георгия Победоносца. Кроме того, его посмертно представили к ордену Мужества.
Фото: газета «Колос».
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