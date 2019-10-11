Баста может стать одним из руководителей ростовского СКА



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Ростовский футбольный клуб СКА подписал крупный спонсорский контракт с одной из государственных корпораций. После сделки в состав руководства клуба может войти Баста, сообщает Metaratings.



Известный рэпер получит управленческие функции. Какую именно должность займёт музыкант, пока не известно. Сообщается, что Василий Вакуленко может быть назначен на должность генерального директора или президента СКА.



Кроме того, известно, что в настоящее время перед армейцами поставили задачу по результатам сезона получить повышение в классе – выйти в Футбольную национальную лигу. Сейчас СКА занимает шестое место в зоне «Юг» Профессиональной футбольной лиги.



Добавим, что несколько месяцев назад Баста объявил о решении возродить армейский клуб. В своих интервью он не раз говорил, что с детства болеет за ЦСКА и СКА. Музыкант также рассказывал, что с просьбой вдохнуть новую жизнь в клуб его попросили «местные пацаны».