Азовские археологи нашли серийную костяную рукоять

Археологи из Азова нашли серийную рукоять из кости. О находке золотоордынского периода специалисты археологического отдела Азовского музея-заповедника рассказали 1 февраля. Рукоять обнаружили в ходе раскопа на улице Калинина, 47.Археологи находят сотни готовых изделий из кости и десятки тысяч полуфабрикатов и производственных отходов 14-го века. Изделия настолько похожи друг на друга, словно сделаны на современной фабрике.- Судя по объемной резьбе на рукояти, её изготовил профессиональный косторез, - поделился заведующий археологическим отделом Андрей Масловский. - Таких изделий очень много. Вероятно, это было мелкое серийное производство.По словам специалиста, это не первая рукоять из кости, найденная археологами в Азове. Одна из подобных была даже надета на нож.