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Азовские археологи нашли серийную костяную рукоять

Азовские археологи нашли серийную костяную рукоять
Археологи из Азова нашли серийную рукоять из кости. О находке золотоордынского периода специалисты археологического отдела Азовского музея-заповедника рассказали 1 февраля. Рукоять обнаружили в ходе раскопа на улице Калинина, 47.

Археологи находят сотни готовых изделий из кости и десятки тысяч полуфабрикатов и производственных отходов 14-го века. Изделия настолько похожи друг на друга, словно сделаны на современной фабрике.

- Судя по объемной резьбе на рукояти, её изготовил профессиональный косторез, - поделился заведующий археологическим отделом Андрей Масловский. - Таких изделий очень много. Вероятно, это было мелкое серийное производство.

По словам специалиста, это не первая рукоять из кости, найденная археологами в Азове. Одна из подобных была даже надета на нож.

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