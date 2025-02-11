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В Ростовской области грузовой поезд насмерть сбил 49-летнего пешехода

В Ростовской области грузовой поезд насмерть сбил 49-летнего пешехода
В Ростовской области 49-летний пешеход попал под грузовой поезд. Происшествие случилось 10 февраля в городе Пролетарске.

По предварительным данным, мужчина прогуливался рядом с местной ж/д станцией. Он не отреагировал на сигналы машиниста. Локомотив не успел остановиться и снёс прохожего. Он скончался до прибытия медработников.

- По предварительным данным, причиной смертельного травмирования стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, - сообщили в УТ МВД по СКФО.
Фото: Ростов. Ру
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