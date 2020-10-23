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Азовские археологи нашли перезахоронение останков людей в 18-19 веках

Азовские археологи нашли перезахоронение останков людей в 18-19 веках
Археологи из Азова обнаружили кости людей, перезахороненных в 18-19 веках. Находку обнаружили в раскопе по улице Калинина, 47.

Среди археологических объектов этого раскопа специалисты нашли два перезахоронения человеческих останков, разрушенных в ходе хозяйственной деятельности в 18-19 веках.

Так как с момента перезахоронения прошло достаточно времени, они стали историческим источником о том, как жители Азова относились к своим предшественникам 200 лет назад.

- Уже в 18 веке у строителей возникали проблемы, связанные с перезахоронением более древних погребений, - рассказал заведующий археологическим отделением Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - Однако они уважительно относились к останкам предшествующих поколений в отличие от современных строителей, даже если эти предшественники не являлись их прямыми предками. Поэтому кости были аккуратно собраны и перезахоронены.

Андрей Масловский также отметил, что в могиле оказались и кости животных, случайно попавшие туда.

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