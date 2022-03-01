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Автомобилистов Ростовской области предупредили о сильном тумане. Об этом сообщили в ГУ МЧС донского региона.Погодное явление прогнозируют утром и ночью 3 марта. Из-за этого видимость на дорогах может ухудшиться. Водителям рекомендуется быть аккуратными и внимательными, чтобы не попасть в ДТП. Пешеходам стоит переходить проезжую часть исключительно по оборудованному переходу. В ночное время суток лучше носить одежду со светоотражающими элементами.В восточных районах воздух прогреется до +11 градусов. В среднем по области днем - до +5...+6 градусов, в вечернее время похолодает до -1...0. По всему региону ожидаются сильные осадки в виде дождя.Если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам требуется помощь, звоните по номеру спасательной службы: 112.