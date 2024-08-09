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Авария привела к массовому отключению света в Ростове

Авария привела к массовому отключению света в Ростове
Авария на электросетях привела к массовому отключению света в центре Ростова. От коммуникации 9 августа были отрезаны сотни жителей города.

Лампочки погасли в домах, которые расположены на улицах Береговой, Нижнедонской, Донской, Ульяновской, Тургеневской, Московской, Обороны, Станиславского, Баумана. С аналогичными трудностями столкнулись жители переулков Газетного, Семашко, Соборного, а также проспекта Ворошиловского.

По информации «Донэнерго», электричество планируют восстановить примерно к 13:00.
Фото: Ростов.Ру
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