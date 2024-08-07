В центре Ростова жители остались без света после сильного ливня

Фото: Rostov.ru

В центре Ростова-на-Дону жители Ростова остались без света. Электричество отключили 7 августа около 15:00.Частично обесточены оказались дома на улицах Лермонтовской, Филимоновской, Красноармейской, Суворова, Большой Садовой, Пушкинской и Максима Горького.Такая же проблема появилась в домах на проспекте Чехова, Соколова, Ворошиловского. Кроме того, света нет в переулках Университетском и Малом.Причиной тому коммунальная авария на электросетях. Не исключено, что сильный ветер оборвал провода, которые питали центр города. На месте ЧП уже работают специалисты.По информации «Донэнерго», электричество планируется восстановить до 18:00.