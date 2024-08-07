В центре Ростова жители остались без света после сильного ливня
В центре Ростова-на-Дону жители Ростова остались без света. Электричество отключили 7 августа около 15:00.
Частично обесточены оказались дома на улицах Лермонтовской, Филимоновской, Красноармейской, Суворова, Большой Садовой, Пушкинской и Максима Горького.
Такая же проблема появилась в домах на проспекте Чехова, Соколова, Ворошиловского. Кроме того, света нет в переулках Университетском и Малом.
Причиной тому коммунальная авария на электросетях. Не исключено, что сильный ветер оборвал провода, которые питали центр города. На месте ЧП уже работают специалисты.
По информации «Донэнерго», электричество планируется восстановить до 18:00.