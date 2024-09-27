Андрей Фатеев отозвал свое заявление на участие в конкурсе на пост главы администрации Таганрога
В Таганроге ожидаются новые перемены в городском управлении. Андрей Фатеев снял свою кандидатуру с конкурса по выбору главы администрации города.
После самоотвода действующего главы список кандидатов состоит из четырех человек. Это первый заместитель главы администрации Таганрога по вопросам экономики Светлана Камбулова, предприниматели Роман Бобровников и Сергей Новиков, а также начальник отдела по работе с общественными объединениями Александр Балаев.
Таганрогу не везет с главами более 20 лет. Все началось с 00-х годов, когда был убит самый первый мэр города Сергей Шило. В 2002 году чиновника застрелили в спину возле подъезда его дома. С тех пор на администрации Таганрога как будто лежит «печать проклятия».
На фото: Сергей Шило.
После Сергея Шило на должность пришел Константин Семериков, который проработал мэром всего год. Следом должность получил Николай Федянин. Он был единственным из всех руководителей, который проработал на посту 9 лет — с 2003 по 2012 годы. Казалось, город обрел стабильного руководителя.
Затем волна невезения вернулась. Федянин проиграл выборы, а на должность главы пришел Владимир Прасолов. Ранее он занимал кресло замглавы администрации по вопросам экономики. Однако это не помогло ему в руководстве. Его срок стал самым скандальным за все время.
В декабре 2015 года против Владимира Прасолова было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», и он был отстранен от должности. Его осудили на один год лишения свободы в колонии общего режима.
Следующим главой стал Андрей Лисицкий. Он пробыл на посту 5 лет. Под его руководством произошло несколько громких трагических случаев. В 2020 году во время коронавируса в одном из медучреждений Таганрога были найдены десятки трупов умерших от болезни. Эта история вызвала общественный резонанс и сильно подкосила авторитет Лисицкого. «Контрольным выстрелом» стала гибель 12 рабочих на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка. После скандалов Лисицкий сложил полномочия.
На фото: Михаил Солоницин.
После него на посту и года не продержались Роман Карякин, а также Михаил Солоницин. Последний уже имел опыт работы в администрации Зверево и Новошахтинска, а также в Правительстве Ростовской области. Однако это не помогло ему задержаться на посту главы администрации Таганрога. Его также осуждали за некомпетентность и нежелание делать что-либо для города.
В апреле 2023 года после отставки Михаила Солоницина временно исполняющей обязанности главы администрации Таганрога назначили Светлану Камбулову. Она занимала должность заместителя главы администрации Ростова-на-Дону по экономике, но почему-то пришла в проблемный Таганрог.
Однако тогда в кресле руководителя она провела всего месяц — до назначения Андрея Фатеева. Он, в свою очередь, проработал на этой должности полтора года. С чем связано его решение забрать заявление на участие в конкурсе, пока не известно.
По информации канала «Дневник Таганрога», теперь главным претендентом на пост главы администрации города является Светлана Камбулова.