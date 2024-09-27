Андрей Фатеев отозвал свое заявление на участие в конкурсе на пост главы администрации Таганрога

Фото: Администрация Таганрога

В Таганроге ожидаются новые перемены в городском управлении. Андрей Фатеев снял свою кандидатуру с конкурса по выбору главы администрации города.После самоотвода действующего главы список кандидатов состоит из четырех человек. Это первый заместитель главы администрации Таганрога по вопросам экономики Светлана Камбулова, предприниматели Роман Бобровников и Сергей Новиков, а также начальник отдела по работе с общественными объединениями Александр Балаев.Таганрогу не везет с главами более 20 лет. Все началось с 00-х годов, когда был убит самый первый мэр города Сергей Шило. В 2002 году чиновника застрелили в спину возле подъезда его дома. С тех пор на администрации Таганрога как будто лежит «печать проклятия».После Сергея Шило на должность пришел Константин Семериков, который проработал мэром всего год. Следом должность получил Николай Федянин. Он был единственным из всех руководителей, который проработал на посту 9 лет — с 2003 по 2012 годы. Казалось, город обрел стабильного руководителя.Затем волна невезения вернулась. Федянин проиграл выборы, а на должность главы пришел Владимир Прасолов. Ранее он занимал кресло замглавы администрации по вопросам экономики. Однако это не помогло ему в руководстве. Его срок стал самым скандальным за все время.В декабре 2015 года против Владимира Прасолова было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», и он был отстранен от должности. Его осудили на один год лишения свободы в колонии общего режима.Следующим главой стал Андрей Лисицкий. Он пробыл на посту 5 лет. Под его руководством произошло несколько громких трагических случаев. В 2020 году во время коронавируса в одном из медучреждений Таганрога были найдены десятки трупов умерших от болезни. Эта история вызвала общественный резонанс и сильно подкосила авторитет Лисицкого. «Контрольным выстрелом» стала гибель 12 рабочих на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка. После скандалов Лисицкий сложил полномочия.После него на посту и года не продержались Роман Карякин, а также Михаил Солоницин. Последний уже имел опыт работы в администрации Зверево и Новошахтинска, а также в Правительстве Ростовской области. Однако это не помогло ему задержаться на посту главы администрации Таганрога. Его также осуждали за некомпетентность и нежелание делать что-либо для города.В апреле 2023 года после отставки Михаила Солоницина временно исполняющей обязанности главы администрации Таганрога назначили Светлану Камбулову. Она занимала должность заместителя главы администрации Ростова-на-Дону по экономике, но почему-то пришла в проблемный Таганрог.Однако тогда в кресле руководителя она провела всего месяц — до назначения Андрея Фатеева. Он, в свою очередь, проработал на этой должности полтора года. С чем связано его решение забрать заявление на участие в конкурсе, пока не известно.По информации канала, теперь главным претендентом на пост главы администрации города является Светлана Камбулова.