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Актёры «Сватов»: съёмки седьмого сезона не возобновили

Актёры «Сватов»: съёмки седьмого сезона не возобновили
Актёры «Сватов» рассказали о съёмках последних сезонов. Подробностями создания сериала поделились Константин Чернокрылюк и Анна Полищук, которые сыграли двойняшек Никиту и Вику.

Ребята появились в пятом и шестом сезонах. По их словам, съёмки в общей сложности длились около двух с половиной лет. Они также сыграли в тех сериях седьмого сезона, которые успели снять до введения запрета на показ. Константин и Анна заявили, что не могут раскрыть подробности сюжета нового сезона.

- Это тайна. Мы не можем сказать больше той информации, которая есть в Интернете, - утверждают юные актёры.

Ранее сообщалось, что съёмки всего материала проходили в Беларуси. Ребята добавили, что одну серию снимали в Киеве.

- Я не знаю, что будет дальше. Если седьмой сезон возобновят, то неизвестно, будет ли работа продолжаться в Беларуси. Съёмки до сих пор не завершены. Пока никакой официальной информации нет, - сообщил Чернокрылюк.

Не исключено, что Константин и Анна знают намного больше, чем говорят. Однако они не могут распространять информацию. Одно ясно точно: съёмки седьмого сезона до сих пор не возобновили. В марте 2019 года актёру Фёдору Добронравову, исполняющему главную роль в «Сватах», снова разрешили въезд на Украину. Также возобновили показ старых серий на территории Незалежной. Тогда зрители понадеялись, что скоро увидят на экранах любимую комедию. Несколько раз появлялась информация о том, что съёмки ведутся. Но пока никакого официального сообщения в Сети нет.

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