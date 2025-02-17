Популярного исполнителя Хабиба встретили в Ростове-на-Дону казачьим танцем

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В донскую столицу приехал исполнитель и блогер Хабиб. Артиста у концертного зала ждали с традиционным казачьим танцем. Об этом блогер рассказал в своих соцсетях.Певец Хабиб (больше известен как Хабибка) отправился в тур по городам России. Со сцены артист исполняет для своих фанатов их любимые песни. Однако Ростов решил отличиться и отблагодарить певца за его визит. Возле концертного зала Хабиба встретил русский народный ансамбль.- Вот так мощно меня встречают в Ростове-на-Дону, несмотря на дождливую погоду, - рассказал блогер в соцсетях.Хабиб Шарипов - российский певец и видеоблогер. Известен как исполнитель песни «Ягода малинка». Во время учёбы он исполнял кавер-версии известных песен и публиковал их ролики в интернете. После окончания учёбы пошёл служить в полицию. В 2017 году будущий исполнитель уволился из полиции в звании капитана. После этого он представил новую песню «Маяки» в своих соцсетях, которая получила большой успех. Позже Хабиб переехал в Москву, где начал покорять сердца молодых девушек своим ярким голосом.