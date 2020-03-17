Академия ФК «Ростов» ушла на каникулы из-за коронавируса



Все команды академии футбольного клуба «Ростов» уходят на каникулы. Решение принято из-за ситуации с коронавирусом.



Тренировки и сборы отменены до 12 апреля. После этой даты руководство академии будет действовать по ситуации.

- Такое решение принято в интересах наших детей и тренеров, мы не можем рисковать их здоровьем, - прокомментировал руководитель ДЮК «Ростов» Роман Адамов.



Добавим, что в спортивной школе тренируются одиннадцать групп разных возрастов. В секции набирают детей от шести лет.



Напомним, в Ростовской области с 16 марта введён режим повышенной готовности. В рамках распоряжения главы региона отменены массовые мероприятия с численностью более 500 человек, студентов практически всех крупных вузов перевели на дистанционное обучение, а школьникам продлили каникулы до 12 апреля.



На крупных предприятиях Ростова сотрудникам при входе на работу измеряют температуру. Меры профилактики введены в донских храмах.